 الخطوط الجوية الفيتنامية تعتذر عن تسبب العاملين لديها في تسجيل أول إصابة محلية بكورونا - بوابة الشروق
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الخطوط الجوية الفيتنامية تعتذر عن تسبب العاملين لديها في تسجيل أول إصابة محلية بكورونا

الكورونا في فيتنام - ارشيفية
الكورونا في فيتنام - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 1:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 1:41 م
أصدرت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية اعتذارا، اليوم الأربعاء، عقب أن خرق أحد أفراد طاقم عملها وبعض من مسؤوليها بروتوكل الحجر الصحي، ما أدى لتسجيل البلاد أول حالات إصابة محلية بفيروس كورونا منذ نحو ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مسؤولي مدينة هو شي مينه قاموا بعزل المئات من المواطنين، عقب إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

وكان رئيس الوزراء نجوين فوك قد أصدر أوامره بوقف حميع الرحلات التجارية الدولية.

وقالت الشركة، إنها تعمل مع السلطات للتحقيق بشأن هذه الواقعة، مضيفة أنها سوف تتخذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف خرق قواعد الحجر الصحي.

وأضافت أنها تتعاون مع اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا لتشديد إجراءات عزل العاملين الذين يعودون من الرحلات الدولية.

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