تستضيف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، غدا الخميس، حوار رفيع المستوى حول إنشاء المنصة الدولية للغذاء والزراعة الرقمية، التي تهدف إلى تقديم المشورة إلى أصحاب المصلحة، ودفع عملية تبادل الأفكار والخبرات، لمساعدة الجميع على امتداد سلسلة القيمة الزراعية والغذائية في الاستفادة من الفرص التي تمثلها الرقمنة.

وسيتحدث المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، شو دونيو ورئيس الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، مكسيمو توريرون إلى جانب أعضاء فريق الخبراء وضيوف رفيعي المستوى، في حوار يتضمن جلسة منظمة للأسئلة والأجوبة، وذلك في إطار حدث افتراضي.

وستكون المنصة الدولية للغذاء والزراعة الرقمية بمثابة منتدى يهدف إلى تحديد المخاطر والفرص التي تمثّلها التكنولوجيات الرقمية بالنسبة إلى الزراعة، فتلك التكنولوجيات قادرة على جعل النظم الغذائية أكثر إنتاجية والمساهمة بشكل أفضل في جميع أبعاد التنمية المستدامة، ولكن إمكاناتها التحويلية العميقة قد تنطوي على مخاطر تتطلب من صانعي السياسات معالجتها.