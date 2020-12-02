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خبراء من المجر يصلون إلى روسيا لدراسة لقاح سبوتنيك v

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 12:09 م

وصل خبراء من المجر إلى روسيا لدراسة لقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة الروسية صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية على موقعها الإلكتروني- أن الخبراء المجريين سوف يتفقدون مرافق الرعاية الصحية التي نظمت التجارب السريرية للقاح وأشرفت على عملية إنتاجه.

وأضافت "أن الوفد سيتفقد خلال هذه الزيارة أيضا بعض المؤسسات الصحية في موسكو التي استضافت التجارب السريرية وغيرها من مواقع إنتاج اللقاحات".

وأوضحت الوزارة أن الخبراء المجريين سيدرسون جميع مراحل تطوير اللقاح وإنتاجه وتجربته.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو كان قد أعلن في أواخر الأسبوع الماضي أن بلاده تدرس الإنتاج المحلي للقاح الروسي، وأنها نسقت مع موسكو مؤخرا زيارة لبعض الخبراء إلى مواقع الإنتاج في روسيا. ورجح أن الأمر ربما يستغرق أكثر من عام لنشر لقاح سبوتنيك داخل المجر.

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