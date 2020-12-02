تشيلي: لن أعترف بشرعية الانتخابات البرلمانية الفنزويلية المقبلة

قال وزير الخارجية التشيلي أندريس ألاماند الثلاثاء، إن بلاده لن تعترف بشرعية الانتخابات البرلمانية الفنزويلية المقررة الأحد المقبل، داعيا الدول الأخرى إلى عدم الاعتراف بها.

ونقلت إذاعة "يو تشيلي" عن ألاماند قوله: "سنواصل العمل على أساس أن السلطة الشرعية الموجودة في فنزويلا هي جوايدو"، في إشارة إلى زعيم المعارضة.

ومن المتوقع أن يسيطر الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الجمعية الوطنية، وهي الكيان الحكومي الوحيد الذي تسيطر عليه المعارضة في البلاد، في الانتخابات التي يعتزم نحو 30 حزبا معارضا مقاطعتها.

ويلقى باللوم على مادورو، الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات 2018 التي لقيت انتقادا واسعا بوصفها غير ديمقراطية، في التسبب أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى فرار نحو خمسة ملايين فنزويلي إلى الخارج.

يشار إلى أن عشرات الدول اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، لكنه لم يتمكن من إزاحة مادورو المدعوم من الجيش.

ويتوقع أن يفقد جوايدو مقعده في البرلمان، لكن ألاماند قال إن تشيلي ستواصل رغم ذلك الاعتراف به رئيسا مؤقتا للدولة.