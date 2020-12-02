وزير الهجرة اليوناني يتهم خفر السواحل التركي بتجاهل نداء استغاثة مهاجرين بحر إيجه

قال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، إن خفر السواحل التركي لم يستجب لإشارة استغاثة أرسلها زورق يحمل مهاجرين في بحر إيجه قبل أن يغرق اليوم الأربعاء.



وأطلق خفر السواحل اليوناني في وقت لاحق اليوم عملية بحث وإنقاذ بعد أن غرق الزورق أو انقلب في المياه قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، وقالت السلطات إن 32 شخصا بينهم 15 رجلا و14 امرأة وثلاثة أطفال تم إنقاذهم، فيما فُقدت امرأتان، بحسب ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها الإلكترونية.



وقال ميتاراكيس، في منشور على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، "بناءً على شهادات المهاجرين الذين تم إنقاذهم، لم تساعد سفينة خفر السواحل التركية التي حددت مكانهم في البداية (اتصل المهاجرون برقم طوارئ) أو تنقذهم ولكنها سمحت لهم بدلا من ذلك بعبور الحدود البحرية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني".