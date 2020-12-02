محافظ الغربية يتفقد اصطفاف المعدات بالمحلة الكبرى تمهيدا للتدريب العملي صقر 73

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اصطفاف المعدات بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لتنفيذ التدريب العملي صقر ٧٣ لمجابهة الأزمات والكوارث والمقرر تنفيذه من أمام مقر مركز المحلة الكبرى، بحضور العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية.

وأشاد محافظ الغربية بكفاءة المعدات والاصطفاف الجيد وتلافي الملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة، مطالباً اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بتعميم الخريطة المعدة من خلال مركز ومدينة المحلة على كافة مراكز ومدن المحافظة وذلك لتميزها.

الجدير بالذكر أن عملية المحاكاة تأتي ضمن خطة محافظة الغربية لإدارة الأزمات والكوارث، حيث سيتم تنفيذ محاكاة لمعسكر إيواء للمتضررين نتيجة حدوث زلزال مع توفير كافة المستلزمات المعيشية والحياتية لمدة ٣ أيام لعدد ٢٢٠ متضررا، وسيتم الاستفادة من هذه المحاكاة في تلافى أي سلبيات في حالة وقوع كوارث حقيقية.

رافق المحافظ خلال التفقد رئيس مركز ومدينة المحلة ورئيسي حي أول وثان المحلة الكبرى.