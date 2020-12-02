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عرض فيلم الحرب والسلام حول الغزو الإيطالي لليبيا بمهرجان القاهرة

فيلم الحرب والسلام حول الغزو الإيطالي لليبيا
فيلم الحرب والسلام حول الغزو الإيطالي لليبيا
محمد عباس
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 5:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 5:01 م
يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، في السابعة من مساء غد الخميس، بسينما "أوديون 2"، الفيلم الوثائقي "الحرب والسلام"، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الفيلم من إخراج ماسيمو دانولفي، مارتينا بارينتي، وإنتاج إيطاليا وسويسرا، وتوثق أحداثه قصة العلاقة بين السينما والحرب في إيطاليا، والتي استمرت لأكثر من قرن، من الغزو الإيطالي لليبيا عام 1911 حتى يومنا هذا، عبر عشرات الصور والوثائق والشهادات واللقاءات التي تصنع معا صورة واضحة كاملة.

والعمل وثائقي دقيق وجيد الصنع يتناول قضية مهمة مثل الحرب ويبحث، من خلال وثائقه، عن الأسباب التي يمكن أن تشعلها وتجعلها تحرق وتدمر.

وعلى المستوى التقني، يتفوق التصوير والمونتاج في استعراض الصور والمستندات ومزجها مع بعضها البعض، وفي نفس الوقت مع اللقاءات الحية مع المصادر، فضلًا عن الانتقال بخفة وسلاسة بين الماضي والحاضر؛ لتكوين رؤية متكاملة لقضية شائكة وبالغة الحساسية.

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