توجه الدكتور عبد الرشيد غانم، منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإطلاقه المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان.



وقال غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا لترخيص مراكز تجميع الألبان، وفقًا للمواصفات القياسية.



وأضاف أن مراكز تجميع الألبان في الماضي كانت تعمل بنظام عشوائي، لا يقوم على أي أسس أو مقاييس علمية، موضحًا أن المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان يستهدف الاعتماد على المعايير العلمية، بحيث تكون الألبان صالحة وخالية من المسببات المرضية، كما يهدف أيضًا إلى مقاومة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.



