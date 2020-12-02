سلطنة عمان: السلام لا يتأتى بالأقوال وإنما يتحقق بالأفعال

أكدت سلطنة عمان، أن السلام "لا يتأتى بالأقوال وإنما يتحقق بالأفعال والتصرف وفق القيم والمبادئ والأعراف الدولية بما لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار أحمد بن داود الزدجالي، نائب مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة.

وقال الزدجالي، في كلمة حول ثقافة السلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن ثقافة السلام تتبوّأ مكانة خاصة لدى السلطنة، وهو ما أكد عليه السُّلطان هيثم بن طارق في فبراير الماضي بقوله إن رسالة عُمان للسلام "ستظل تجوب العالم حاملة إرثًا عظيمًا وغايات سامية، تبني ولا تهدم، وتقرّب ولا تباعد".

واعتبر الزدجالي أن السلام "من أسمى النعم، إذ به تستقر الأمم وتزداد وتيرة التعاون بين الدول،" موضحًا أن "السلطنة آمنت، وتؤمن دومًا، بأهمية السلام وتجعله مكوّنًا أساسيًّا من سياستها الخارجية وهدفًا نبيلًا تسعى إلى تحقيقه في علاقاتها مع سائر الدول".

وأكد الزدجالي أن "السلطنة ستظل من الداعمين للسلام وثقافة السلام بكل ما يحمله ذلك من قيم ومبادئ نبيلة تشجع على نبذ العنف وعدم اللجوء لاستخدام القوة والسعي إلى حل الخلافات بالطرق السلمية".