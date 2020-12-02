الجيش الجزائري يعلن القضاء على إرهابي ثالث شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، القضاء على إرهابي ثالث بولاية جيجل شمال شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا لعملية البحث والتمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بولاية جيجل قضت قوات الجيش اليوم على إرهابي، لترتفع بذلك حصيلة هذه العملية إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين".

وأضاف البيان أنه تم ضبط 3 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف وخمسة خِزن للذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية وكميات كبيرة من الذخيرة ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 7 أجهزة اتصال وملابس وأدوية وأغراض أخرى.

وأكد البيان أن هذه العملية المتواصلة تعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الجزائري، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة أنحاء البلاد، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.