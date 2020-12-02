رؤساء مدن كفر الشيخ يقودون حملات للتطهير والتعقيم بنطاق المحافظة

شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، حملات التطهير والتعقيم لجميع المنشآت والهيئات والمستشفيات والطرق والمصالح الحكومية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها، ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس.



وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل على رش وتطهير وتعقيم شوارع المدينة بدسوق، حيث تم رش وتطهير مجمع المواقف لسيارات الأجرة، وموقف الأرياف، وأماكن الباعة الجائلين، بالإضافة إلى تطهير ماكينات الصراف الآلى، وأمام البنوك، والمركز التكنولوجي، ومحطة القطار، وكذا بالشوارع الرئيسة والفرعية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.



وأشرَف العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال الرش بالمدينة لمكافحة الحشرات والبعوض، حيث شنت الحملة الصحية بالمدينة أعمال الرش المكثفة بجميع مناطق المدينة المختلفة لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض والحشرات الطائرة، لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدًا بتكثيف الحملات اليومية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثرها.



وأشرَف علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة، وكذا بالمدارس والمصالح الحكومية بقرية ميت الديبة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.



وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقرية دمرو، حيث تم متابعة الرش بالوحدة الصحية، بالإضافة إلى المرور على المدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة كورونا المستجد، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.



وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذا بالمنشآت الحكومية، حيث تم متابعة الرش والتعقيم للمدارس بقرية قبريط.