 اليابان لا تزال تتطلع إلى توافد المشجعين الأجانب لحضور أولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
الأربعاء 2 ديسمبر 2020 3:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

اليابان لا تزال تتطلع إلى توافد المشجعين الأجانب لحضور أولمبياد طوكيو

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 3:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 3:25 م

أكدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، أن اليابان لا تزال تأمل في توافد المشجعين الأجانب لحضور فعاليات الدورة التي جرى تأجيلها إلى العام المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت اللجنة في تقرير مؤقت قدمته اليوم الأربعاء أنه، وفقا للتدابير الوقائية للتصدي لانتشار العدوى، سيجرى مطالبة جميع الرياضيين والزوار بارتداء الكمامات.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة إن القرار الخاص بعدد المشجعين التي سيجرى السماح بحضورها في مختلف المنافسات، سيتخذ في العام المقبل.

وسيتحتم على الرياضيين تقديم نتائج سلبية لفحوص كورونا الخاصة بهم بتاريخ لا يتجاوز 72 ساعة من وصولهم إلى اليابان.

وبعدها يخضع الرياضيون للفحص كل أربعة  أو خمسة أيام، على أن تكون المغادرة عقب انتهاء مشاركتهم في منافسات الدورة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك