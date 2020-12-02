اليابان لا تزال تتطلع إلى توافد المشجعين الأجانب لحضور أولمبياد طوكيو

أكدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، أن اليابان لا تزال تأمل في توافد المشجعين الأجانب لحضور فعاليات الدورة التي جرى تأجيلها إلى العام المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت اللجنة في تقرير مؤقت قدمته اليوم الأربعاء أنه، وفقا للتدابير الوقائية للتصدي لانتشار العدوى، سيجرى مطالبة جميع الرياضيين والزوار بارتداء الكمامات.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة إن القرار الخاص بعدد المشجعين التي سيجرى السماح بحضورها في مختلف المنافسات، سيتخذ في العام المقبل.

وسيتحتم على الرياضيين تقديم نتائج سلبية لفحوص كورونا الخاصة بهم بتاريخ لا يتجاوز 72 ساعة من وصولهم إلى اليابان.

وبعدها يخضع الرياضيون للفحص كل أربعة أو خمسة أيام، على أن تكون المغادرة عقب انتهاء مشاركتهم في منافسات الدورة.