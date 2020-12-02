قائد الجيش اللبناني يأمل في استمرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعرب قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، عن أمله في أن تستمر المفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية جنوباً بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال لقائه رئيس الوفد الأمريكي الوسيط في المفاوضات السفير جون ديروشيه اليوم الأربعاء.

واستقبل عون، ديروشيه والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، بحضور رئيس الوفد اللبناني العميد الركن بسام ياسين، وتمّ بحث مسار المفاوضات وما آلت إليه أخيراً"، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وأمل العماد عون "استمرار عملية التفاوض غير المباشر بما يحفظ حقوق لبنان البحرية وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي".

من جهة ثانية أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان في بيان اليوم أن ديروشيه أجرى محادثات ثنائية مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وجوزاف عون وبسام ياسين، إضافة الى أعضاء الوفد اللبناني.

وجاءت هذه المحادثات، بحسب البيان " في إطار جهود الوساطة المستمرة للسفير الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – الإسرائيلية".

وكان من المقرر أن تنعقد اليوم الأربعاء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لكنها تأجلت.

وتم عقد أربع جولات سابقة انطلقت أولها في 14 أكتوبر الماضي، والجولة الثانية في 28 من نفس الشهر وتبعتها الجلسة الثالثة في اليوم التالي، والجولة الرابعة في 11 من الشهر الماضي.