لأول مرة منذ بداية أزمة كورونا يقيم قطاع صناعة السيارات في ألمانيا وضعه الحالي بأنه إيجابي إلى حد كبير.

ومع ذلك، فقد جاءت التوقعات المستقبلية للقطاع سلبية بشكل كبير، حسبما ذكر معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية اليوم الأربعاء في ميونخ.

وقال رئيس الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: "في الوقت الحالي، لا يزال التقييم الإيجابي مستمرا، لكن التطلع إلى المستقبل لا يجعل الشركات سعيدة في الوقت الحالي".

وتحسن مؤشر تقييم الوضع الحالي في صناعة السيارات لشهر نوفمبر الماضي بمقدار 2ر9 نقطة ليصل إلى 2ر7 نقطة مقارنة بشهر أكتوبر، وهذه هي المرة الأولى منذ فبراير التي يعود فيها التقييم إلى المنطقة الإيجابية.

وفي المقابل، انخفض مؤشر التوقعات بشكل ملحوظ بمقدار 3ر20 نقطة إلى سالب 4، ما يعني أن المزيد من الشركات تتوقع تدهور أوضاعها أكثر من تحسنها.

وانخفض المؤشر العام لصناعة السيارات من 9ر6 إلى 5ر1 نقطة.

وتعتزم العديد من الشركات تقليل إنتاجها. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أغلبية واضحة من الشركات تريد تقليل عدد موظفيها.