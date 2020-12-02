انضمام أكثر من 200 ألف متطوع للصليب الأحمر خلال الجائحة

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حشدت جائحة "كوفيد-19"، أكثر من 200 ألف متطوع جديد انضموا إلى الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أنحاء العالم خلال العام الجاري، بحسب ما ذكره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف اليوم الأربعاء.

وقال الاتحاد، إن المتطوعين يقومون بخدمات تقديم الغذاء وخدمات النقل، واختبارات كورونا، والدعم النفسي للأشخاص الضعفاء خلال الأزمة الصحية.

وقال رئيس الاتحاد فرانسيسكو روكا في بيان: "رغم أن المستقبل قد يبدو حالكا، والعالم منقسم جراء هذا الفيروس، كل تصرف فردي بهدف التضامن والسلام والمساعدة ودعم مجتمعك، له أثر".

وسجل حوالي 78 ألف شخص أنفسهم متطوعين في الصليب الأحمر بالولايات المتحدة، وانضم 60 ألفا و48 ألفا في إيطاليا وهولندا على الترتيب.

وضم الصليب الأحمر في كينيا 35 ألف فرد إلى صفوفه.

ويضم المتطوعون ممرضين ومعلمين وطلابا، وكذلك عاطلين وموظفين تم تسريحهم من أعمالهم.

وخصص الاتحاد الدولي أكثر من 120 مليون فرانك سويسري "133 مليون دولار" لـ153 من منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من الجائحة.