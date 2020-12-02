غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في المنتزه بالإسكندرية

شن اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه الإسكندرية، حملة من خلال لجنة مشكلة من إدارات المتابعة الميدانية، إشغال الطريق، رخص المحلات، الخدمات، الإيرادات، أسفرت عن غلق فورى لعدد من المراكز التعليمية، بشارع ملك حفني بحري وسلمان الفارسي والمهداوي ومحمد عطية وجمال عبدالناصر بحري وهم " سنتر مكة بالمندرة بحري، سنتر الريادة بشارع محمد عطية، سنتر اسكندرية فيوتشر بشارع محمد عطية ، سنتر السرايا بشارع سلمان الفارسي، سنتر اليكس سنتر بشارع جمال عبد الناصر".



حيث جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري متابعة الحملات لإغلاق كافة المراكز بنطاق الحي حفاظا على أبنائنا.