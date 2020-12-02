حي ثان المنتزه يشن حملة مكبرة للمرور على المقاهي والكافيتريات

شن اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه الإسكندرية، حملة من خلال لجنة مشكلة من إدارات المتابعة الميدانية، إشغال الطريق، رخص المحلات، الخدمات، الإيرادات، وذلك للمرور على المقاهي والكافيتريات والمنشآت التجارية بشارع (ملك حفني بحري، سلمان الفارسي، جمال عبد الناصر).

وقال رئيس الحى أن الحملة جاءت، للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء سواء من جانب أصحاب تلك المنشآت أو روادها وللتأكد من الإلتزام بقرارات الإغلاق المحددة، ولرصد المخالفات وإتخاذ اللازم حيالها حفاظا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.

كما تم خلال الحملة، اليوم الأربعاء رفع الإشغالات، وتغريم المخالفين بغرامات فورية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.