رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس المجلس الوطني الإماراتي بذكرى يوم الاستقلال

بعث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة السيد صقر غباش بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الاستقلال".
وأفاد بيان لمجلس النواب بأن عبدالعال تقدم في البرقية إلى شعب دولة الإمارات العربية الشقيقة وقيادته بخالص التهنئة القلبية والتمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، والذي وصفه "بالذكرى الغالية" التي تمثل انطلاقة تاريخية لقيام الاتحاد.
وتابع رئيس مجلس النواب: "نحن في مصر لا ننسى لحكيم العرب الشيخ زايد آل نهيان "رحمه الله" مؤسس دولتكم وصانع وحدتها، الذي ساند وآمن بقضايا أمته العربية والعمل العربي المشترك، وقفته المؤازرة لمصر، وهي ذات المسيرة والنهج الذي انتهجه أبناؤه المخلصين".
وأضاف عبدالعال :" إننا في مصر نشارككم أفراحكم والاحتفال بأعيادكم الوطنية عرفاناً بروابط الدم والقربى التي تربط شعب مصر بأشقائه في الإمارات العربية الشقيقة"، عن إيمان بأن السهام التي توجه إلى الأمة العربية تمر أولاً بصدر مصر، وأن السهام التي تدافع عن العروبة تنطلق أولاً من بين أيادي مصر.