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موريتانيا تشدد إجراءات التصدي لفيروس كورونا

نواكشوط - د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 10:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 10:23 م

أعلنت الحكومة الموريتانية تشديد الإجراءات الاحترازية للتصد للموجة المتزايدة من تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إن الحكومة قررت إغلاق المدارس والجامعات لمدة 10 أيام بدءا من يوم الجمعة 4 ديسمبر ومنع جميع التجمعات غير الضرورية واجتماع مجلس الوزراء كل 15 يوما خلال شهر ديسمبر بدل الاجتماع أسبوعيا وتقليص حضور الموظفين والعمال في الإدارات العمومية وتشجيع اللقاءات والاجتماعات عن بعد.

وتأتي هذه الحزمة من الإجراءات بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث قفزت الإصابات والوفيات خلال نوفمبر الماضي إلى نحو 40% مقارنة بشهر أكتوبر.

وبلغت إجمالي الإصابات نحو 8 آلاف والوفيات قرابة 185 منذ ظهور الجائحة.


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