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أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 1.2٪

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 3:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 3:29 ص

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1.2٪ مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالى عدد الإصابات في البلاد إلى 5ر13 مليون حالة إصابة، من صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتتطابق هذه الزيادة في حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة مع زيادة المعدل اليومي الذى بلغت نسبته أيضا 2ر1 ٪ خلال الأسبوع الماضي.


و سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة التى بلغت 24ر1 مليون بزيادة بلغت نسبتها 1ر1 % عن معدلها في اليوم السابق.

وشهدت ولاية رود آيلاند زيادة بنسبة 5.1% في حالات الإصابة ، وذلك مقارنة بعدد الإصابات الذى تم تسجيله في ذات الوقت أمس الاثنين.

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