برلمان اليابان يوافق على توفير لقاح كورونا للمواطنين مجانا

وافق برلمان اليابان على مشروع قانون لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين مجانا، مع تغطية الحكومة المركزية للتكلفة، في إطار خطة رئيسية لكبح جماح انتشار الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية، وفقا لصحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب سيؤدي إلى دخول القانون حيز التنفيذ ويلزم الحكومات المحلية بإدارة حملة التطعيمات.

ويتضمن القانون بندا يلزم المواطنين من حيث المبدأ بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بيد أن هذا الحكم لن يدخل حيز التنفيذ ما لم يتم تأكيد فعالية وسلامة اللقاحات بشكل كامل.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد تعهد بتوفير جرعات كافية من اللقاح بحلول النصف الأول من العام المقبل، وما زال من غير الواضح إلى أي مدى سيكون المقيمون الأجانب مؤهلين للحصول على لقاحات مجانية.

ووفقا لوزارة الصحة اليابانية، تعاقدت اليابان مع شركة (مودرنا) للتكنولوجيا الحيوية لتوفير اللقاحات، فضلا عن توقيع اتفاقيات كبرى مع شركة أسترا زينيكا للأدوية وشركة فايزر الأمريكية، بهدف تأمين لقاح كورونا لجميع المواطنين بحلول نهاية يونيو 2021.

يذكر أن البرلمان الياباني سن أيضا اليوم تعديلا على قانون الحجر الصحي، مع الاستمرار في سريانه لمدة تصل إلى 12 شهرا إضافيا اعتبارا من فبراير 2021.