تعمل شاميم بانو، 12 ساعة يوميا في خياطة الملابس وطبخ السمبوسة لطلاب المدارس من منزلها، بأجر يومي 10 سنتات، وظلت لـ40 عاما غير مرئية من قبل الحكومة ولا تتمتع بأى حقوق عمل أو تأمينات على غرار 12 مليون آخرين من العاملين من المنازل وأغلبهم نساء.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أصبحت شاميم أول سيدة باكستانية عاملة من المنزل تستفيد من القانون الجديد بإقليم السند الذي يعترف بالعاملات من المنازل ويضع لهن حقوق وتأمينات بعد عشرات السنين من التجاهل، فأصبحت باكستان أول دولة بجنوب آسيا تعطي الملايين من السيدات العاملات بالغزل وصناعة الأحذية والاتى يدرن أشغالهن من منازلهن حقوقهن.
وبحسب إحصائية القوى العاملة الباكستانية لعامي 2017 و2018 تشكل السيدات 80% من العاملين من المنازل في باكستان، ويعد ذلك القطاع مصدر رزق لـ70% من قاطنى الريف الباكستاني.
ونفذ إقليم السند حتى الآن، القانون الجديد على 3 ملايين من العاملات لديه، بينما تستعد بقية الأقاليم لتطبيقه.
وتقول زهرة خان مديرة اتحاد العاملات من المنزل، إن تلك النتيجة تظهر كم أن توحد السيدات معا يؤتي ثماره.
وتقول سايرة فيروز إحدى العاملات من المنزل، بينما تملأ استمارة لنيل حقوقها من الدولة، إنها لم تتوقع أن تحيى لليوم الذي يتم الاعتراف بها وبغيرها من العاملات فيه، وظنته حلما بعيد المنال.
وكان مقرر تنفيذ القانون، في أغسطس الماضي، ولكن إجراءات الإغلاق أجلته ما أثر بالسلب على العاملات من المنزل الذين تأثرن بالأزمة الاقتصادية دون نيل الإعانات الحكومية للعمال الفاقدين لأعمالهم خلال الجائحة.
وتقول سومار ابنة شاميم، إنه بجانب تعطل عمل والدتها فإن أباها خسر عمله خلال الجائحة ما جعلهم يقترضون كثيرا ولا يستطيعون سداد إيجار منزلهم ولا دفع فواتير الكهرباء.
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