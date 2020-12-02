ألمانيا تسجل عددا قياسيا من وفيات كورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 487 حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى 14 ألفا و771 وفاة.

وكان أعلى مستوى سجلته ألمانيا في عدد الوفيات اليومية بكورونا، بلغ 426 حالة يوم الجمعة الماضي.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 17 ألفا و270 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة اليوم يمثل تراجعا بواقع نحو 1400 حالة مقارنة بيوم الأربعاء الماضي.

وارتفع الاتجاه في عدد الوفيات اليومية في الآونة الأخيرة، وهو ما كان متوقعا بعد الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة.

وارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا جراء إصابتهم بالفيروس منذ بدء الجائحة حتى اليوم إلى 17 ألفا و123 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و84 الفا و743 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو 119 ألفا و500 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 89ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أفراد آخرين في المتوسط.

ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.