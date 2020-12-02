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إسرائيل تحول كافة أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية

اسرائيل وفلسطين
اسرائيل وفلسطين
د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 2:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 2:50 م
أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني "فتح"، الوزير حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب "المقاصة" إلى حساب السلطة الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، عن الشيخ قوله إن تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل "الدولار يساوي 3.29 شيكل إسرائيلي"، جاءت بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وكانت السلطة الفلسطينية، امتنعت في مايو عن استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بموجب قرارها وقف العمل بالاتفاقيات ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، علما بأن تلك الأموال تشكل نحو ثلثي موازنتها.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين فإن أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية تشكل ما بين 60% إلى 70% من الموازنة العامة الفلسطينية.

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