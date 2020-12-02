منى زكي أثناء تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي: هفضل أحلم

أعربت الفنانة منى زكي، عن فخرها بتحريكها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، قائلة: «شرف كبير ليا إني بتكرم في أهم مهرجان في بلدي، تكريمي باسم سيدة الشاشة العربية شرف كبير».

وأضافت، في كلمتها على هامش تكريمها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، مساء الأربعاء: «تكريمي مع محمود حامد شرف غير عادي.. بحلم وهفضل أحلم ولسة هحلم»، حسب تعبيرها.

وتابعت: «مافيش حد اشتغلت معاه ماخدتش منه استفادة فوق العادي».

وانطلقت، مساء اليوم الأربعاء، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.