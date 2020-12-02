قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه خلال شهر نوفمبر الماضي، انتظم عمل المخابز دون أي معوقات، وتم صرف كمية قدرها 78.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف/ يوم، من خلال 305 مخابز، بخلاف صرف كمية قدرها 3750 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين، بموجب البطاقات التموينية من خلال 595 مستودع دقيق على مستوى المحافظة.

وأضاف صلاح أنه تم صرف سلع غذائية حرة، كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.43 مليون جنيه خلال الشهر، لـ66490 بطاقة تموينية، قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر أكتوبر.

وأوضح أنه تم صرف السلع التموينية مقررات شهر نوفمبر 2020 بمبلغ قدره 42.56 مليون جنيه بنسبة 99%، بموجب البطاقات التموينية، دون ازدحام على المنافذ التموينية، أو أي معوقات في عملية الصرف، وذلك من خلال 448 تاجرًا تموينيًا، و169 منفذًا لمشروع جمعيتي على مستوى المحافظة.

وتابع أنه تم توزيع وتسليم 819 بطاقة تموينية، ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد، مضيفًا أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية "سولارـ بنزين بأنواعه" من خلال 62 محطة وقود، دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع 307706 اسطوانة بوتاجاز منزلية، بخلاف 12384 اسطوانة تجارية خلال الشهر، وبالسعر الرسمي المحدد.

وصرح بأنه تم تحرير 711 محضرًا ومخالفة تموينية، منها 220 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن، مواصفات، غلق وتوقف، سجلات، ميزان، نظافة"، و450 قضية بالأسواق "إعلان أسعارـ شهادة صحيةـ مجهول المصدرـ ذبح خارج المجازر"، و41 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر أن أسواق الخضر والفاكهة شهدت استقرار الأسعار، بما يناسب المواطنين، وتم رصد توفر جميع السلع الغذائية بالأسواق، بما لا يدع مجالاً للازدحام.

وأهابت مديرية التموين السادة المواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم، وعدم التزاحم، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم.