 الدفاع الروسية: رصد 31 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: رصد 31 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الدفاع الروسية - ارشيفية
وزارة الدفاع الروسية - ارشيفية
موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 1:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 1:14 م
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 31 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات (إدلب - حلب - اللاذقية - حماة).

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن رصد 13 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي لم يتأكد مما أعلنه الجانب التركي من انتهاكات.

وأضافت أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ في سوريا بشكل عام 2648 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية بلغ 4 ملايين و597 ألفًا و447 طنًا.

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