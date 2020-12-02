رئيس الوزراء الجزائري ينعي أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي

نعى عبد العزيز جراد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) رئيس أساقفة الجزائر السابق هنري تيسيي، الذي توفي، اليوم الثلاثاء، بليون (فرنسا) عن عمر ناهز 91 عاما، مؤكدا أن الأسقف الراحل ارتبط بالجزائر وأحب شعبها.

وقال جراد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "يفارق هذه الحياة رئيس أساقفة الجزائر السابق هنري تيسيي، الذي ارتبط بالجزائر الوطن، وأحب الجزائريين الذين عاش معهم طيلة حياته".

وأضاف: "نعرف عنه شغفه بتاريخ الجزائر وكان مكتشف مذكرات الأمير عبد القادر وظل مدافعا عن قيم التسامح والتعايش وحوار الأديان، خالص التعازي إلى عائلة الفقيد وكل رفقائه".

يذكر أن هنري تيسيي ولد يوم 21 يوليو 1929 بليون (فرنسا)، وهو قس كاثوليكي فرانكو-جزائري تم تعيينه راعياً للأبريشية الجزائرية سنة 1955 ثم أسقف وهران من قبل البابا بولس السادس سنة 1972 قبل أن يصبح أسقف الجزائر سنة 1988.

وكان الفقيد متعلقا جدا بالجزائر حيث حصل على الجنسية الجزائرية سنة 1966، كما كان متعلقا بالحوار بين الأديان.