بايدن يعلن عدم نيته التسرع بإلغاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه لن يبادر بإلغاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة وافية لسياسة الولايات المتحدة تجاه بكين بالتشاور مع الحلفاء الرئيسيين.



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن بايدن القول للصحفي توماس فريدمان، إنه لن يسارع إلى إلغاء فوري للاتفاق التجاري الذي توصل إليه الرئيس الحالي دونالد ترامب مع الصين في وقت سابق من هذا العام.



وشدد بايدن: "لن أتخذ أي خطوات فورية، والشيء نفسه ينطبق على الرسوم.. لن أقوض خياراتي".



وقال بايدن لفريدمان إنه سيجري أولا مراجعة كاملة للمرحلة الأولى من الاتفاق والتشاور مع الحلفاء التقليديين في آسيا وأوروبا "حتى نتمكن من تطوير استراتيجية منسقة".



وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه في يناير موافقة الصين على زيادة مشترياتها من البضائع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار حتى 2021، إلا أنها لا تزال بعيدة عن تنفيذ هذا الهدف، وتظهر أحدث البيانات حتى نهاية أكتوبر أن الصين اشترت فقط نحو 44% من القيمة المتعهد بها للعام الجاري.



وكان البلدان قد رفعا تعريفات جمركية على سلع بمليارات الدولارات بعد توقيع الاتفاق.