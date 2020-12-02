المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان: أنباء عن عودة 900 مقاتل سوري إلى بلادهم

أفاد ناشطون سوريون بأن أكثر من 900 من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا قد عادوا إلى بلادهم بعد توقف القتال في منطقة ناغورنو كاراباخ الواقعة بين أرمينيا وأذربيجان بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين.

ووفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد سجلت عودة هؤلاء المقاتلين على دفعات حتى الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا أو إلى مناطق الشمال السوري الخاضع للسيطرة التركية ، مع توقع استمرار إعادة المزيد منهم خلال الفترة المقبلة.

وكان ناشطون سوريون ومراقبون قد قالوا إن تركيا أرسلت مئات المقاتلين السوريين الموالين لها لدعم أذربيجان، حليفة أنقرة، في المواجهات الحدودية ضد أرمينيا.

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