 الكرملين: تزويد مواطنينا بلقاح ضد فيروس كورونا يمثل أولوية مطلقة - بوابة الشروق
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الكرملين: تزويد مواطنينا بلقاح ضد فيروس كورونا يمثل أولوية مطلقة

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 1:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 1:45 م
قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسي (الكرملين) ديمتري بيسكوف، إن تزويد المواطنين الروس بلقاح ضد فيروس كورونا يمثل أولوية مطلقة، مشيرًا إلى الإنتاج المحلي سيركز على هذا الأمر.

وأضاف بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- "أن الأولوية المطلقة بالطبع، هي الإنتاج الروسي والمحلي، أي الإنتاج داخل روسيا الذي يتطور وسوف يلبي احتياجات الروس".

وتابع: "لا يسعني إلا أن أقول بشكل لا لبس فيه إن الرئيس بوتين يتلقى جميع المعلومات الكاملة عن المؤشرات والإصابات وعدد الوفيات والخدمات الطبية وعدد الأسرة في الأقاليم الروسية".

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