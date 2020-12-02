تونس تسمح باستئناف صلاة الجمعة وعودة الأنشطة الثقافية والرياضية

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، السماح باستئناف صلاة الجمعة في المساجد بدءا من الأسبوع الجاري، بعد أسابيع من التعليق والسماح في وقت لاحق بعودة الأنشطة الثقافية والرياضية.

وأفادت الحكومة في قرار لها اليوم عقب اجتماع للهيئة الوطنية لمجابهة كوفيد-19 باستئناف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد ابتداء من بعد غد 4 ديسمبر مع احترام البروتوكول الصحي وبنسبة حضور لا تفوق 30% مع عدم استعمال دورات المياه.

وقال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم إنه تم تسجيل احترام للبروتوكولات الصحية بدور العبادة في الصلوات الخمس، لذلك تم الاعلان عن استئناف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد بعيدا عن أي ضغط وأن القرار مبني على قواعد علمية ودينية.

وتتجه الحكومة إلى تخفيف القيود عن باقي القطاعات لاستعادة نشاطها تدريجيا، ومن بينها الفعاليات الثقافية والرياضية.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أنه سيجري الإعلان عن استراتيجية يوم السادس من الشهر الجاري لتنظيم عودة النشاطات تلك القطاعات.

وفرضت تونس تدابير منذ نحو شهر للحد من التفشي السريع لوباء كورونا، من بينها الحد من ساعات العمل في المقاهي والمطاعم ومنع كافة التجمعات والتظاهرات وفرض حظر تجوال ليلي.

وقال وزير الصحة فوزي مهدي اليوم إن الحكومة تعمل على الحصول على 6 ملايين جرعة من اللقاحات في مرحلة أولى بعد الإعلان عن نتائج ايجابية من قبل الشركات المطورة للقاحات المضادة للفيروس.

وشهد شهرا أكتوبر ونوفمبر وحدهما 2931 حالة وفاة جراء فيروس كورونا من بين إجمالي 3311 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في فبراير الماضي.