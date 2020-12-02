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وزير الخارجية الجزائري: الوضع في الصحراء الغربية مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائر

صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري
صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري
الجزائر - د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 8:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 8:30 م

قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن الوضع في الصحراء الغربية "خاصة التطورات الخطيرة التي شهدناها مؤخرا، مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائر".

وأشار بوقادوم في كلمة له خلال الدورة غير العادية الـ 21 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي اليوم إلى "أنه بالإضافة إلى محاولات فرض سياسة الأمر الواقع على أراضي عضو مؤسس لمنظمتنا، أدت التجاوزات المسجلة على مدنيين في منطقة الكركرات إلى فرض تحديات جدية من شأنها تقويض حالة السلم والأمن في المنطقة برمتها".

وأضاف "أن المسار السياسي للأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية تعرض لحالة جمود غير مسبوق، أدت إلى تفاقم معاناة الشعب الصحراوي في ظل غياب آفاق مفاوضات سياسية جدية لمواصلة العمل لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره".

وتابع "أمام هذه التطورات الخطيرة، لا يمكن لمنظمة الاتحاد الإفريقي التي كان لها الدور البناء في إعداد واعتماد مخطط التسوية الأممي أن تظل مُغيبة".

وقال بوقادوم "بالنظر للإخفاق الكامل لآلية الترويكا، يتوجب على مجلس السلم والأمن الافريقي تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه عملا بنص بروتوكول إنشائه".


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