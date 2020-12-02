 السودان تسجل 209 إصابات جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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السودان تسجل 209 إصابات جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 4:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 4:50 م

سجلت وزارة الصحة السودانية، 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، فيما تم شفاء 124 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 193 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 6 ولايات، مشيرة إلى أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان ارتفع إلى 18 ألفا و 254 حالة، بينها 1265 وفاة، و10 آلاف و493 متعافيا.

وشددت على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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