 الأمم المتحدة: 2020 في طريقه ليكون أكثر الأعوام احترارا في أوروبا - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: 2020 في طريقه ليكون أكثر الأعوام احترارا في أوروبا

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 4:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 4:48 م
قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها السنوي الأولي، اليوم الأربعاء، إن أوروبا شهدت هذا العام أكثر الفترات احترارا على الإطلاق، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر.

وتتضمن المناطق الأخرى التي شهدت تسجيل ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ هذا العام، جنوب غربى الولايات المتحدة، وأجزاء شمالية وغربية من أمريكا الجنوبية، وأجزاء من أمريكا الوسطى ومناطق صينية.

وقالت المنظمة الأممية في جنيف، إن متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2020، في الطريق لكي يكون العام واحدا من أكثر ثلاثة أعوام دفئا تم تسجيلها حتى الآن.

ومن المقرر أن يكون متوسط الحرارة هذا العام أعلى بنحو 2ر1 درجة فوق مستوى فترة ما قبل الثورة الصناعية.

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