أول صور للعربات الفرعونية التي ستنقل الموامياوات الملكية لمتحف الحضارة

تستعد وزارة السياحة والآثار، خلال الأيام القليلة المقبلة، لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضهم الدائم في متحف الحضارة القومية بالفسطاط؛ ويتم ذلك خلال موكب عالمي، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية، وسفراء الدول المختلفة.

ونشرت صفحة القاهرة التاريخية، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الصور المبدئية للعربات التي ستحمل المومياوات خلال الموكب، ويظهر أسم كل ملك على العربة التي تحمله.

كانت قد نفت وزارة السياحة والآثار، في بيان رسمي لها، ما تم تداوله بشأن موعد تنظيم الفعالية الخاصة بعملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وقال بيان الوزارة، إن موعد تنظيم هذه الفعالية ليس يوم الجمعة الموافق 4/12/2020 كما أشيع، وأنه لم يتم بعد تحديد موعد تنظيم هذه الفعالية.

واستعدت الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات على أعلى مستوى، حتى يظهر الحدث بشكل يليق بملوك مصر، حيث تم عمل أبراج معدنية على طول الطريق ستخصص لوسائل الإعلام لنقل فاعليات الموكب، بجانب رفع الستار عن كباش ومسلة رمسيس الثاني بميدان التحرير، إضافة لإضاءة العمائر السكنية بالميدان.

كما تنقل جميع المومياوات الملكية على 22 سيارة بطراز مصري قديم، مع وجود الخيول كما تم تصنيع عجلات حربية مشابهة للعجلات الحربية المصرية القديمة، مع عزف مقطوعات موسيقية

سيتم نقل 22 مومياء من المومياوات منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتارى زوجة الملك أحمس.