برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر يحتفل باليوم العالمي الجمعة والسبت المقبلين

يحتفل برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، بالتعاون مع الشركاء من جهات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني، باليوم العالمي للتطوع يومي الجمعة والسبت المقبلين.



ويهدف هذا الحدث إلى الاحتفال بالمجهودات التطوعية للشباب التي تمت خلال جائحة كوفيد-19؛ حيث قدم المتطوعين مثالًا ملهمًا للتضامن ودمج الأفراد المهمشة بمجتمعاتهم والتخفيف من الأضرار الناتجة عن انتشار الجائحة. ومن هنا لعب العمل التطوعي دورًا مهمًا وبارزًا خلال عام 2020 يستحق الاحتفاء به وإلقاء الضوء على نتائجه الإيجابية.



وحسب تقرير، تلقت "الشروق" نسخة منه، يُعد عام ٢٠٢٠ عامًا غير مسبوق؛ حيث عانى العالم من انتشار جائحة كوفيد-19 وأضرارها النفسية خاصة بعد فقد بعض الأسر لأحبائهم والأضرار الاجتماعية من فقد بعض الأفراد لوظائفهم، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية حيث سجلت الدول خسائر اقتصاديه غير مسبوقة. ومع ذلك، فقد أثبت لنا التاريخ أنه في ظل الأزمات يتولد الأمل ويتضامن الأفراد لمواجهة التحديات المختلفة معًا.



وتم اعتماد شعار اليوم العالمي للمتطوعين هذا العام تحت عنوان "معا نستطيع.. بالتطوع". حيث شهد هذا العام احتياجًا شديدًا للمتطوعين في المستشفيات، ومخيمات الإغاثة والمرافق الطبية المختلفة، كما شهد احتياجًا لتطوير خطط ابتكارية تعمل على التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على الأفراد.



ويُعقد الاحتفال هذا العام على مدار يومين متضمنًا سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى دعم جهود المتطوعين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم التطوعية بالشكل الذي يمكنهم من خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى إمدادهم بالمعرفة والمعلومات اللازمة لحماية أنفسهم وحماية المحيطين بهم من الأضرار النفسية والجسدية التي تصاحب أوقات الأزمات.



وشارك المتطوعون في الخطوط الأمامية جنبًا إلى جنب مع العاملين الصحيين منذ بدء الجائحة، ما جعلهم أكثر عرضة للأخطار النفسية والجسدية، بالتالي تتناول ورش العمل التي ستُقام عبر الانترنت موضوع السلامة والصحة الجسدية والنفسية للمتطوعين حيث سيتعرف المتطوعون على كيفية إدارة أسلوب حياة صحي، وسبل رفع كفاءة الجهاز المناعي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وآليات حماية صحتهم النفسية وكيفية تقديم الدعم النفسي للأفراد المحيطين بهم من خلال التدريب على برنامج الرعاية الذاتية ودعم الأقران. كما ستتضمن ورش العمل تدريب المتطوعين على مبادئ ومهارات وأنواع العمل التطوعي لتحسين وتعظيم الأثر الناتج عن المبادرات التطوعية.



وخلال اليوم الثاني للاحتفالية، سيُتاح للمتطوعون مقابلة والاستماع إلى شخصيات عامة كان لها تأثير ملحوظ في تقديم حلول تنموية من خلال العمل التطوعي مثل مساعد وزير الشباب والرياضة ومديري مؤسسات أهل مصر ومرسال وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وكذلك ممارسة ألعاب سهلة الصنع حول أهداف التنمية المستدامة وممارسة الرياضة لتعزيز المناعة. كما سيتم إلقاء الضوء على المبادرات المحلية التطوعية الناجحة؛ من أجل إلهام المشاركين وتعزيز مساعيهم ومساهماتهم المحلية.



ويتم تنظيم هذا الاحتفال بالتعاون مع مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة بلان انترناشونال، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، وجمعية سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة، وجمعية تنمية وطن "مشروع وطن"، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.