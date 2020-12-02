الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك وقصف شمال البلاد

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أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية اليوم الثلاثاء مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بمحافظة الجوف شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي، إن مواجهات عنيفة بين رجال الجيش الوطني والمليشيا الحوثية وقعت في عدة جبهات قتالية شرقي مدينة الحزم، مركز المحافظة.

وذكر البيان، بأن مقاتلات التحالف العربي شنت بالتزامن غارات جوية "استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة للمليشيا الحوثية في مناطق مختلفة شرقي المدينة".

وأسفرت المواجهات وغارات التحالف، حسب ما أفاد البيان، بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، إضافة إلى تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتدور مواجهات متقطعة بين الطرفين في عدة جبهات بالجوف ومحافظات يمنية أخرى، وسط جهود دولية متكررة بهدف حل الصراع المستمر في البلاد منذ ست سنوات، والذي أدى إلى مقتل 233 ألف شخص حسب الأمم المتحدة.