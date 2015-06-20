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تايلاند تسجل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 10:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 10:45 ص

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لوافدين من 11 دولة، أغلبهم من التايلانديين العائدين للبلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 4026 حالة.

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" نقلا عن مركز إدارة أزمة "كوفيد-19"، بأن جميع الاصابات الجديدة لوافدين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 16 نوفمبر وحتى 30 من الشهر نفسه. ولم تظهر أعراض الإصابة على أي من الحالات.

وقد تعافى من مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، 3822 شخصا في البلاد، بينما لا يزال هناك 144 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي الوقت نفسه، مازالت حصيلة الوفيات مستقرة عند 60 حالة، حيث لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة في البلاد.

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