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نسرين طافش: مهرجان القاهرة بيثبت أن الفن رسالة حياة وأمل

نسرين طافش
نسرين طافش
أمل محمود
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 8:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 8:05 م

أعربت الفنانة نسرين طافش، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: « المهرجان بيثبت أن الفن رسالة حياة وأمل»
وعلقت على هامش فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأربعاء، على تناول المنتجين لقضايا المرأة، قائلة: «دا يدل على وعي الكتاب بطرح قضايا المرأة بذكاء وكمان يلاقوا حلول».
وأعلنت أن عملها القادم سيكون مسلسل سوري مشارك في السباق الرمضاني المقبل، متابعة: «أنا بنت الدراما السورية، ولازم يبقى لسوريا نصيب».
ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار «الأمل»، وذلك بعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا فى عروضها العالمية والدولية الأولى، حيث تشهد المسابقة الرسمية لأول مرة منذ سنوات عرض ثلاثة أفلام مصرية للمرة الأولى وهي: «حظر تجول» و«عاش يا كابتن» و«ع السلم»، وذلك بين 16 فيلمًا تتنافس على الهرم الذهبي.
ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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