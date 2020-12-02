النيابة تُحقق مع مدعي النبوة في الشرقية

تباشر نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، رئيس النيابة، وإشراف المستشار ناجي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، تحقيقاتها مع شخص متهم بادعاء النبوة في قرية بحر البقر 2، التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ألقت القبض على المتهم، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء؛ لاتهامه بادعاء النبوة وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لذلك بين أبناء قريته.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات من شباب قرية بحر البقر 2، التابعة لمركز الحسينية، بانتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لشخص بالقرية يدعي النبوة.

وأفاد شهود عيان بأن المتهم معروف بين أهالي البلدة بالدكتور محمد، يبث مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي لمحاولة التأثير على الجميع وإقناعهم بأنه نبي.

وتبين أن المتهم يُدعى "محمد.إ.م"، فيما انتقلت قوة من الشرطة لمكان إقامة المتهم وألقت القبض عليه وتم التحفظ على هاتفه وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.