وزير الخارجية الكويتي يترأس وفد بلاده في حوارات روما حول الأمن في الخليج

ترأس الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، وفد الكويت إلى أعمال جلسة مناقشة افتراضية رفيعة المستوى عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، والتي عقدت ضمن جلسات "حوارات روما" في مدينة روما الإيطالية تحت شعار (الأمن في الخليج).

وقالت وزارة الخارجية -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- أن هذه الجلسة تأتي ضمن أعمال مؤتمر حوارات روما السادس، الذي انطلقت أعماله منذ 25 نوفمبر الماضي وتختتم اليوم.

وأوضحت الوزارة أن الجلسة النقاشية تناولت عددا من القضايا المهمة والحيوية في الخليج والمنطقة، وأمن أبرزها أمن الخليج واستقراره، والاتفاق النووي الإيراني، ودعم استقرار العراق والحفاظ على أمنه.

وأكد البيان أن الجلسة تناولت أيضا أهمية دعم مشاورات السلام في اليمن، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يتكبدها شعبه، وسبل تعزيز التعاون المشترك نحو مكافحة الإرهاب، وتعزيز دور الأمن السيبراني، فضلا عن أطر تضافر الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا وتعزيز الأمن الغذائي والصحي في هذا الإطار.