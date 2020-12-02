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محافظ جنوب سيناء يناقش عددا من المشروعات بمؤتمر المتابعة الأسبوعي

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 9:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 9:33 م

ناقش محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع المتابعة بالمحافظة، والذي يأتي ضمن مؤتمر المتابعة الأسبوعي الذي يترأسه المحافظ، عددًا من المشروعات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تقرر افتتاح 11 وحدة صحية (طب الأسرة) من أجل تقديم تلك الخدمة لأهالي ومواطني المحافظة بالمدن والوديان وذلك في شهر يناير المقبل.

كما تم الاتفاق على إقامة قرية داجنة بعد اختيار المكان المناسب لتحقيق الاكتفاء الذاتي لأول مرة من الإنتاج الحيواني والدواجن بالمحافظة، وذلك في إطار تواصل مسيرة البناء وتنمية المشروعات الحيوانية والداجنة التي انطلقت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات من توصيل مرافق وكذا القضاء على المعوقات أن وجدت لتحقيق هذا المشروع الكبير.

وفى مجال الكهرباء، تم التوجيه بقيام مدينة نويبع باستكمال إنارة الطريق الدولي وعرض الموقف بعد التنسيق مع هيئة الطرق والكباري، كما تم التوجيه بتنفيذ باقي المشروعات بالخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني لكل مشروع.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد حضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، ومجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، ورؤساء المدن وعددًا من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.


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