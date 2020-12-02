حزب المعارضة الرئيسي في موريتانيا يندد بـ«قمع» الاحتجاجات الطلابية

ندد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي المعارض بشدة بمشاهد "القمع والتنكيل" بحق الطلبة المحتجين في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ووصف الحزب في بيان وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الثلاثاء، "قمع" الاحتجاجات الطلابية بعدد من الساحات خلال الأيام الماضية بـ"الضرب عرض الحائط" بكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالب الحزب ، وهو أكبر أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان ، بـ"إنصاف" الطلاب المحتجين والتفاعل مع مطالبهم بإيجابية.

ويأتي موقف الحزب الإسلامي بعد إصداره قبل أيام وثيقة تدعو لـ"الإصلاح دون تأخير" بعد مهادنة استمرت أكثر من عام مع نظام الرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني.