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يسري نصرالله عن فليني: أضاف كلمات أثرت فينا كلنا

المخرج المصري يسري نصرالله
المخرج المصري يسري نصرالله
أمل محمود
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 9:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 9:36 م

قال المخرج يسري نصرالله، إنه شاهد لأول مرة فيلم رعب للفنان فدريكو فليني في السينما وقت أن كان عمره 15 عامًا، مضيفًا: «أفلامه كانت ممنوعة للي أصغر من 16 سنة، وشوفت صور لحجات عمري ماشوفتها في السينما».
وأضاف خلال حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأربعاء، إن «فليني حاجة مخيفة لأي سينمائي، بنبقى خايفين منه ليتقال بنقلدة، مع إن استحالة تقلده».
وتابع: «فليني أضاف كلمات أثرت فينا كلنا، وعمره ما تردد يصور انيتا ادوارد بجسمها المليان، ولا عمره ما خاف يحكي هواجسه وحواديت حبه وخوفة من السينما».
ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار «الأمل»، وذلك بعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا فى عروضها العالمية والدولية الأولى، حيث تشهد المسابقة الرسمية لأول مرة منذ سنوات عرض ثلاثة أفلام مصرية للمرة الأولى وهي: «حظر تجول» و«عاش يا كابتن» و«ع السلم»، وذلك بين 16 فيلمًا تتنافس على الهرم الذهبي.
ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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