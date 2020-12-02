 وزير الخارجية اليوناني يشيد بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس السيسي إلى أثينا - بوابة الشروق
الأربعاء 2 ديسمبر 2020 6:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية اليوناني يشيد بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس السيسي إلى أثينا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 6:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 6:13 م
أشاد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أثينا خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الماضي، وما عكسته من توافق في الرؤى ووجهات النظر بين القيادة السياسية في الدولتيّن، لا سيما بشأن الجهود المبذولة للتصدي للتحديات المُشتركة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير إسماعيل خيرت سفير مصر لدى اليونان، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية اليوناني لمتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي إلى أثينا، وما تضمنته تلك الزيارة من اتفاق الجانبين على تعزيز سبل التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما أثنى ديندياس على قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع مصر واليونان، والتنسيق المستمر بينهما على مختلف الأصعدة.

وبحث السفير خيرت، خلال اللقاء مع الوزير اليونانى، آخر المُستجدات الخاصة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، فضلاً عن سُبل زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلديّن.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك