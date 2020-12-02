وزيرة التخطيط: عازمون على المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي

جددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حرص الدولة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم البدء فيه منذ عدة سنوات.

وقالت السعيد، في كلمتها خلال افتتاح قمة مصر الاقتصادية، صباح الأربعاء، إن الدولة عازمة على المضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن هذا الأمر يتطلب سنوات من العمل الجاد والجهد المشترك لجميع شركاء التنمية المتمثلين في القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة.

وأضافت أن الدولة ملتزمة بتنفيذ الجزء الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي سيساهم في مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على امتصاص الصدمات، مشيرة إلى أن هذا البرنامج وطني ونابع من داخل مؤسسات الدولة.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات قمة مصر الاقتصادية، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك في فعاليات قمة مصر الاقتصادية هذا العام، عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة بالدولة؛ وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر، بعد أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم خلال القمة الاقتصادية عقد ثلاث جلسات رئيسية؛ لمناقشة القضايا المطروحة في عدة قطاعات، وهي القطاع المصرفي والاستثماري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.