صحيفة سعودية: مخاطر كورونا بدأت تتجدد مع ظهور «أوميكرون»

ذكرت صحيفة (الرياض) السعودية أن الحديث حول المخاطر الصحية التي تواجه العالم مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" بدأ يتجدد مرة أخرى، خصوصاً بعد أن صاحب هذا الظهور انتشار العديد من الشائعات بشأن شراسته وسرعة تفشيه وانتشاره.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها تحت عنوان (الأمن الصحي) اليوم الخميس-: "بعد أيام من اكتشافه بدأ المتحور الجديد في التمدد إلى مختلف قارات العالم، رغم مبادرة عدد من الدول إلى محاولة محاصرته في مناطق ظهوره الأولى في الجزء الجنوبي من القارة الإفريقية، من خلال تعليق الرحلات إلى البلدان الواقعة في تلك المنطقة، وتشديد إجراءات القدوم منها كخطوات أولية لمنع زحف (السلالة الجديدة)، وخوفاً من هدم النجاحات المسجلة في التعامل مع الجائحة منذ ظهورها".

وأضافت أن الإعلان عن ظهور الحالة الأولى لـ "أوميكرون" في المملكة العربية السعودية، والطمأنة المصاحبة للإعلان من قبل الجهات الرسمية في المملكة بمحاصرة تفشي "أوميكرون" من خلال حصر كافة المخالطين لتلك الحالة، وإخضاعهم للإجراءات الطبية المعتمدة، إضافة إلى الإجراءات الاستباقية المتمثلة في تعليق السفر مع 14 بلداً، ليس إلا تأكيداً على الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات الحكومية للمحافظة على الأمن الصحي للمجتمع مهما بلغت التكلفة وتجاوزت الحدود الطبيعية.

وأكدت الصحيفة الثقة التي يتمتع بها الجهاز الطبي بكافة كوادره، والخبرة التي اكتسبها جراء التعامل مع الجائحة منذ أكثر من عامين، خصوصا مع الدعم اللامحدود الذي يتلقاه القطاع الصحي من قبل القيادة السعودية التي أكدت في أكثر من مناسبة على أولوية حماية المجتمع من مختلف الجوائح والآفات.

واختتمت بالقول: "يبقى الرهان الأكبر على الوعي المجتمعي ومدى الالتزام باتباع التدابير الوقائية بما فيها إكمال الجرعات المعتمدة من اللقاحات المضادة للفيروس، إلى حين الخلاص من هذه الجائحة، والعودة بشكل كامل إلى الحياة الطبيعية التي بدأت في العودة التدريجية، إلا أن المتحور الجديد يبدو فرصة مواتية للتأكيد على أهمية المحافظة على المكتسبات المحققة في هذا الجانب".