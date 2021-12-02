 أمريكا تسجل أول إصابة بالسلالة أوميكرون بولاية كاليفورنيا - بوابة الشروق
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أمريكا تسجل أول إصابة بالسلالة أوميكرون بولاية كاليفورنيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 4:54 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 4:54 ص

أعلنت السلطات الصحية في أمريكا، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة أوميكرون من فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن حالة الإصابة الحديثة بكوفيد-19 في كاليفورنيا كانت إصابة بالسلالة أوميكرون، وأن المصاب كان مسافر عائد من جنوب إفريقيا في 22 نوفمبر الماضي، أي قبل إعلان جنوب أفريقيا عن السلالة الجديدة بيوم واحد في 23 نوفمبر.
وكان المصاب قد تلقى التطعيم بشكل كامل، وظهرت عليه أعراض خفيفة وحالته في تحسن، وكان يخضع للحجر الصحي الذاتي منذ أن أثبتت الاختبارات إيجابية إصابته. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم تتبع جميع جهات الاتصال الوثيقة وجرى إجراء الفحوصات وكانت نتيجتها سلبية.

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