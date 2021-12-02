مجدي عبد العاطي: بداية فاركو في الدوري كانت صعبة

قال مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق فاركو، إن فريقه تعرض لبداية صعبة في بطولة الدوري الممتاز بخسارته 3 مباريات متتالية، قبل أن تتحسن النتائج بـ3 انتصارات وضعت الفريق في ترتيب مميز بجدول المسابقة.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية، أنه اجتمع باللاعبين وحاول تصحيح الأخطاء وهو ما تحقق بالفعل، على الرغم من تقديمه الاستقالة قبلها لرفع الحرج عن إدارة النادي، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تبخل عليه في أي شيء.

وتابع أن قرار استقالته من تدريب فاركو كان لرغبته في رفع الحرج عن إدارة النادي التي أبدت رفضها بشكلٍ قاطع للاستقالة، مضيفًا «الإدارة طالبتني بالاستمرار وأكدت أنها لن تتعجل في الانتصارات ولا تتعامل معي بالقطعة، وثقتهم في إمكانياتي حملتني مسؤولية كبيرة أمامهم».

وأشار مدرب فاركو، إلى أنه منح لاعبيه 4 أيام إجازة، قبل العودة للتدريبات من مساء أمس الثلاثاء، للاستعداد بشكل قوي لاستنئاف الدوري الممتاز.

واختتم تصريحاته، عن المنتخب الوطني المشارك بكأس العرب «توقعت انضمام بعض الأسماء من فاركو لقائمة المنتخب، ولكن في النهاية أحترم وجهة نظر كيروش، وتراجع الأداء في مباراة لبنان، بسبب عدم الانسجام بين اللاعبين حتى الآن، فضلًا عن الأداء سيتحسن خلال المباريات المقبلة بالبطولة التي ستجهز مصر للمنافسات الرسمية المقبلة أهمها الدور الحاسم لمنتخبنا في التأهل لكأس العالم».